Die Liebe ist 2017 so stark, so tief wie die Stimmung in diesem ganzen Sonnenjahr. Keine Zeit für Spielchen, für nette Flirts – es fordert Ihre aufrichtigsten Gefühle heraus, schon in diesem Januar und im April wieder mit einer sehr hingebungsvollen Venus in herausfordernder Opposition zu Ihnen. Und dann im Juni mit dem sehr sinnlichen, bodenständigen Liebesplaneten im Stier. Bereits in einem traumhaften August kann es sehr ernst werden mit den Gefühlen, die sich bei überraschenden Begegnungen in den Monaten zuvor in Ihr Leben schlichen, wenn jetzt die Venus aus dem Familienzeichen Krebs strahlt. Aber wie dem auch sei, auch wenn Sie bislang dem Glück aus dem Weg gegangen sind, am 20. September bis 13. Oktober kommt mit der Venus in Ihrem Sternzeichen ein magischer Liebesmoment auf Sie zu, den der Jupiter (ab 10. Oktober im Sextil zu Ihnen) in Ihr Leben trägt. Die große Liebe ist möglich, die Begegnung mit dem Menschen, der Ihre Seele berührt.

