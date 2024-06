Merkur im Krebs ab 17. Juni 2024: Diesen 3 Sternzeichen schenkt er einen besonderen Perspektivwechsel!

Nach seinem Aufenthalt in den Zwillingen zieht Merkur am 17. Juni weiter in das Sternzeichen Krebs und bleibt dort bis zum 2. Juli. Nur ein paar Stunden vorher zieht übrigens auch Liebesplanet Venus in das Wasserzeichen ein.

Auch wenn Merkur im Gegensatz zu anderen Planeten wie Jupiter, Pluto oder Mars nur für ungefähr zwei Wochen in einem Sternzeichen verweilt, ist sein Einfluss auf uns deutlich spürbar und kann auch schon in kurzer Zeit viel bewirken. Erfahren Sie hier alles Wichtige.

