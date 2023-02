Wann ist der Neumond im Februar 2023?

Am 20. Februar um ca. 08:07 Uhr ereignet sich der nächste Neumond, diesmal im Sternzeichen Fische. Der Neumond ist immer eine wunderbare Mondphase, welcher uns jeden Monat die Chance auf einen Neuanfang bietet. Dabei müssen es keine lebensverändernden Entscheidungen oder Veränderungen sein, die wir treffen. Es können auch kleine Veränderungen im Alltag sein oder das Ablegen lästiger Angewohnheiten, die uns zum Neumond leichter gelingen.

Mit dem Neumond am 20. Februar 2023 haben 3 Sternzeichen den besten Tag!

Wie sich Der Neumond auf Ihr Sternzeichen auswirkt und worauf Sie achten sollten, verrät Ihnen Aurea-Coach Katharina Ott.

Neumond im Sternzeichen Fische: So besonders wirkt er auf uns

Fische gelten unter den Tierkreiszeichen als sanfte und kreative Wesen. Sie verfügen über eine große Vorstellungskraft und geben sich gern auch mal ein paar Tagträumen hin. Außerdem lieben sie die Romantik und treten Ihrem Gegenüber einfühlsam und freundlich entgegen, vorausgesetzt sie haben Vertrauen gefasst.

Steht der Neumond im Zeichen der Fische, sind auch die anderen Sternzeichen dazu aufgefordert, sich mehr mit Ihrem Gefühlsleben auseinanderzusetzen. Sie sind nun besonders sensibel und können gut in sich hineinhorchen und dabei Ihre tiefsten Bedürfnisse entschlüsseln. Finden Sie heraus, was sie in den kommenden Wochen erreichen oder ändern möchten und gehen Sie die Dinge an. Ihr Bauchgefühl wird Sie auf den richtigen Weg bringen. Anstehende Projekte können mit besonders kreativen und neuen Ideen realisiert werden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Mondphasen finden Sie auch in unserem Mondlauf für 2023.

Es ist jedoch wichtig darauf zu achten, sich nicht in seinen Emotionen und völliger Melancholie zu verlieren, da der Fische-Neumond starken Einfluss auf das Gefühlsleben nehmen kann. Zusätzlich tritt Liebesplanet Venus am 20. Februar in den feurigen Widder. Das macht wagemutiger und temperamentvoller in Liebesangelegenheiten. Einige Sternzeichen sind jetzt bereit, auf Konfrontationskurs zu gehen und für sich selbst einzustehen. Achten Sie nur darauf, nicht zu angriffslustig aufzutreten. Dabei können wichtige Sympathien verloren gehen und unnötige Streitigkeiten entstehen. Unterschiedliche Neumond-Rituale helfen Ihnen dabei, die Neumond-Energien in die richtigen Bahnen zu lenken und optimal für sich zu nutzen.

Artikelbild und SocialMedia: AlxeyPnferov/iStock