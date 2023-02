Am 20. Februar um ca. 08:07 Uhr ereignet sich ein Neumond im Sternzeichen Fische. Das setzt gefühlvolle und intensive Energien frei, mit denen nicht jedes Sternzeichen gut zurechtkommt.

Doch 3 glückliche Tierkreiszeichen erhalten rund um den Neumond neuen Antrieb und wunderbare Chancen, auch in der Liebe. Lesen Sie hier, ob Ihr Sternzeichen auch dazu gehört.

Fische sind super erfolgreich

Mit dem Neumond im eigenen Zeichen erhalten Fische neuen Antrieb. Voller Tatkraft können sie nun alles erledigen, was in letzter Zeit auf der Strecke geblieben ist. Der Zeitpunkt, um sich neue berufliche Ziele zu setzen, ist nun ideal. Sie wissen, was sie möchten und schmieden viele Pläne, die Sie in der neuen Mondphase direkt umsetzen sollten.

Abends können Sie die Pflichten ruhig mal hintenanstellen und die Zeit mit ein paar lieben Menschen genießen. Die Gesellschaft tut Ihnen gut und Sie verstehen es, andere zu unterhalten. Freundschaften und Beziehungen lassen sich festigen und Sie sind sehr zufrieden.

Steinböcke schaffen alles

Die Neumond-Energien den Fischen beflügeln Steinböcke regelrecht und regen Ihre Fantasie an. Sie können sich in kreativen Hobbys und Tätigkeiten heute besonders hervortun, denn Ihre Einfälle sind genial und sie zeigen, was Sie draufhaben. Zusätzlich beweisen Sie mal wieder, was für ein Organisationstalent Sie sind und wickeln alle Termine und Pflichten im Handumdrehen ab.

Abends ist Ihre gute Laune auf dem Höhepunkt. Machen Sie sich doch mal wieder richtig schick und gehen Sie aus? Ihre Ausstrahlung ist bezaubernd und Singles können leicht neue Kontakte knüpfen.

Krebse blühen so richtig auf

Der Neumond in den gefühlvollen Fischen schenkt Krebsen positive Energie und Tatendrang. Liegengebliebene Aufgaben können Sie schnell abarbeiten und Termine verlaufen zu Ihren Gunsten, und SIe können überzeugen. Zusätzlich verbindet Sie der Neumond noch enger mit Ihrem Unterbewusstsein und Sie spüren ganz genau, wer und was Ihnen guttut.

Bei wichtigen Entscheidungen sollten Sie daher unbedingt auf Ihre innere Stimme hören. Ihre Freizeit verbringen Sie am liebsten mit Ihren Herzensmenschen. Gemeinsam genießen Sie wunderbare Stunden und sie fühlen sich wunderbar gebogen und angekommen.

