Im November 2022 darf sich jedes Sternzeichen über drei ganz besondere Glückstage freuen, die ihnen den oft kalten und dunklen Herbsmonat versüßen. Egal ob Liebesthemen oder die Karriere, an diesen besonderen Tagen können Sie sich auf jede Menge Glück und Erfolg einstellen, denn dann sind die Sterne ganz besonders auf Ihrer Seite.

Wie die Tendenzen für Ihr Sternzeichen für den gesamten November stehen und auf was es sich in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit einstellen muss, können Sie in unserem Monatshoroskop für November 2022 lesen.

Aurea-Coach Jana Winter gibt Ihnen eine umfassende astrologische Beratung und deutet Ihre Zukunft.

Die Glückstage für den Widder im November 2022



5. November 2022: Sie haben eine echte Glückssträhne und alle Vorhaben gelingen.

Sie haben eine echte Glückssträhne und alle Vorhaben gelingen. 10. November 2022: Ein Wunsch geht in Erfüllung.

Ein Wunsch geht in Erfüllung. 16. November 2022: Sie sind besonders charmant und erleben einen heißen Flirt.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Widder

Die Glückstage für den Stier im November 2022



3. November 2022: Sie punkten mit Ihrer Kreativität.

Sie punkten mit Ihrer Kreativität. 7. November 2022: Ihr Ideenreichtum bringt Sie im Job voran.

Ihr Ideenreichtum bringt Sie im Job voran. 17. November 2022: Sie sind in Ihrer Mitte und lassen sich nicht stressen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Stier

Die Glückstage für die Zwillinge im November 2022



11. November 2022: Nutzen Sie Ihre vielfältigen Möglichkeiten,

Nutzen Sie Ihre vielfältigen Möglichkeiten, 17. November 2022: Ein alter Konflikt läss sich heute bereinigen.

Ein alter Konflikt läss sich heute bereinigen. 24. November 2022: Ihre positive Art ist ansteckend.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Die Glückstage für den Krebs im November 2022



5. November 2022: Sie fühlen sich rundum wohl und zufrieden.

Sie fühlen sich rundum wohl und zufrieden. 17. November 2022: Ihrer Konkurrenz sind Sie einen großen Schritt voraus.

Ihrer Konkurrenz sind Sie einen großen Schritt voraus. 30. November 2022: Im Glücksspiel ist ein Erfolg möglich.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Krebs

Die Glückstage für den Löwen im November 2022



6. November 2022: Auf Sie warten romantische Stunden in der Liebe.

Auf Sie warten romantische Stunden in der Liebe. 11. November 2022: Es gefällt Ihnen, im Rampenlicht zu stehen.

Es gefällt Ihnen, im Rampenlicht zu stehen. 22. November 2022: Sie punkten mit Ihrer herzlichen und humorvollen Art.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Löwe

Die Glückstage für die Jungfrau im November 2022



3. November 2022: Sie erhalten eine überraschedne Nachricht.

Sie erhalten eine überraschedne Nachricht. 7. November 2022: Ihr Erfolg rückt in greifbare Nähe.

Ihr Erfolg rückt in greifbare Nähe. 10. November 2022: In der Liebe können Sie punkten, nur Mut.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Die Glückstage für die Waage im November 2022



1. November 2022: Ihr Optimismus bringt Sie voran.

Ihr Optimismus bringt Sie voran. 9. November 2022: Sie freuen sich über finanzielle Erfolge.

Sie freuen sich über finanzielle Erfolge. 17. November 2022: Sie finden für jedes Problem die passende Lösung.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage

Die Glückstage für den Skorpion im November 2022



11. November 2022: Sie können ein paar Erfolge feiern.

Sie können ein paar Erfolge feiern. 15. November 2022: Jemand macht Ihnen eine Freude.

Jemand macht Ihnen eine Freude. 27. November 2022: Ihre Ausstrahlung zieht andere in Ihren Bann.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion

Die Glückstage für den Schützen im November 2022



5. November 2022: Vor lauter Energie könnten Sie Bäume ausreißen.

Vor lauter Energie könnten Sie Bäume ausreißen. 15. November 2022: Mit Ruhe und Bedacht bewältigen Sie alle Hindernisse.

Mit Ruhe und Bedacht bewältigen Sie alle Hindernisse. 23. November 2022: Sie stellen die Weichen für Ihre Zukunft neu.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Schütze

Die Glückstage für den Steinbock im November 2022



3. November 2022: Eine romantische Liebeserklärung ergreift Sie sehr.

Eine romantische Liebeserklärung ergreift Sie sehr. 8. November 2022: Ihre Kreativität ist beeindruckend.

Ihre Kreativität ist beeindruckend. 22. November 2022: Heute lassen sich neue Freundschaften schließen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock

Die Glückstage für den Wassermann im November 2022



1. November 2022: Ihre genielen Einfälle beeindrucken andere.

Ihre genielen Einfälle beeindrucken andere. 10. November 2022: Sie spüren eine tiefe Verbindung zu einer besonderen Person.

Sie spüren eine tiefe Verbindung zu einer besonderen Person. 24. November 2022: Sie können sich einen finanziellen Vorteil verschaffen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann

Die Glückstage für die Fische im November 2022



7. November 2022: Auf der Karriereleiter geht es voran.

Auf der Karriereleiter geht es voran. 13. November 2022: Sie haben den Durchblick und lassen sich nicht täuschen.

Sie haben den Durchblick und lassen sich nicht täuschen. 30. November 2022: Sie haben Lust auf ein Liebesabenteuer.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und SocialMedia: monsitj / iStock