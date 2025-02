Neumond in den Fischen am 28.02.25: 4 Sternzeichen werfen endlich alten Ballast ab!

Der Neumond in den Fischen am letzten Februartag 2025 bringt besonders mystische Energien mit sich. Er ist prädestiniert für mutige Neuanfänge! Das feinfühlige Wasserzeichen hat eine beneidenswerte Intuition und ist der Profi unter den Sternzeichen, wenn es ums Träumen und Fantasieren geht. Und das ist schließlich der erste Schritt einer Veränderung: die Vision, wo der unbekannte Weg einen schlussendlich hinführen könnte. Das bedeutet auch, dass man den Mut aufbringen muss, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und dass man alten Wunden erlaubt zu heilen. Vier Sternzeichen sind bereit für solch eine Transformation. Sie folgen dem Fische-Neumond in eine glücklichere Zukunft!

