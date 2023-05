Partnerhoroskop: Stier & Widder - passen die beiden Sternzeichen zusammen?

Der Stier arbeitet viel für seinen Wohlstand. Eigentum ist für ihn extrem wichtig. Was er einmal erworben hat, will er für den Rest seines Lebens besitzen - egal, ob es um schöne Möbel, Immobilien oder berufliche Erfolge geht. Das Prinzip überträgt er manchmal auf die Liebe. Wenn der Stier einmal den richtigen Partner gefunden hat, hält er an dieser Beziehung fest. Das Sternzeichen Stier ist extrem treu und loyal.

Der Widder ist lebenslustig, spontan und sehnt sich nach stetiger Abwechslung. Genauso wie der Stier will auch der Widder das Leben in vollen Zügen genießen. Der entscheidende Unterschied: Der Stier will sich in Ruhe über das Erreichte freuen, während es den Widder in die weite Welt zieht. Laut dem Partnerhoroskop müssen Stier und Widder daher darauf vorbereitet sein, ihren Lebenstil ein wenig zu ändern, wenn ihre Beziehung funktionieren soll.

Darum der Tipp: Der Schlüssel zum Erfolg ist in dieser Beziehung die Kompromissbereitschaft!

Sind Widder wirklich so ungeduldig und cholerisch?