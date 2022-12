Der rückläufige Merkur genießt in der Astrologie einen besonders schlechten Ruf. Ganz unverdient ist dieser nicht. Ist Merkur rückläufig, was mehrmals in einem Jahr passiert, kann das für Missverständnisse und Chaos sorgen – in allen Lebensbereichen.

Eine große Hilfe ist es jedoch zu wissen, worauf man sich in diesem ungefähr dreiwöchigen Zeitraum einstellen sollte. Darum finden Sie hier alle wichtigen Informationen, um sich richtig auf die letzte Phase der Rückläufigkeit des Jahres ab 29. Dezember 2022 einstellen zu können.

Letzter rückläufiger Merkur des Jahres 2022: Jetzt steht er im Steinbock

Vom 29. Dezember 2022 bis zum 18. Januar 2022 ist Merkur erneut rückläufig. Dieses Mal findet dieses astrologische Ereignis im Zeichen Steinbock statt. Grundsätzlich kann die Energie des standhaften und ehrgeizigen Sternzeichens Ihnen in der Steinbock-Saison helfen, doch zeitgleich zu einem rückläufigen Merkur gilt es auf einige Warnzeichen zu achten.

Grundsätzlich kann ein rückläufiger Merkur im Zeichen Steinbock dazu führen, dass Sie beharrlicher an Sachen hängen, als es Ihnen guttut. Hartnäckigkeit kann etwas Gutes sein, aber nicht in jeder Situation und ganz sicher nicht, wenn diese in bloße Sturheit umschlägt.

Insbesondere auf der Arbeit ist es jetzt ratsam, Ruhe zu bewahren. Lassen Sie sich nicht so leicht auf die Palme bringen. Denn dort nimmt es Ihnen vielleicht noch eher übel, als wenn es Ihnen unter Freund*innen passiert.

Und es kann zu Diskussionen kommen, die nicht den für Sie besten Ausgang haben. Auch steht es bis zum 18. Januar schlecht um Verhandlungen mit Vorgesetzt*innen und zwischen Kolleg*innen kann es zu Missverständnissen kommen. Da fällt es nicht unbedingt leicht, im Team zu arbeiten. Dennoch ist es keine gute Idee, sich abzuschotten. Wenn Sie mal einen Moment der Ruhe brauchen, um nicht wie ein sturer (Stein)bock zu reagieren, dann nehmen Sie sich diesen. Doch zeigen Sie sich bitte weiterhin offen für klärende Gespräche. So wird der rückläufige Merkur keine langfristigen Spuren hinterlassen, sondern nur einige Wochen für Unruhe sorgen.

Grundsätzliche Tipps, die bei einem rückläufigen Merkur schützen

Sie kommen noch leichter durch die nächsten drei Wochen, wenn Sie sich auch die drei folgenden Tipps zu Herzen zu nehmen.

Halten Sie sich von neuen Verträgen fern. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um Ihre Unterschrift unter etwas zu setzen. Sollte es sich nicht vermeiden lassen, dann stellen Sie sicher, dass Sie wirklich alles Kleingedruckte sorgfältig gelesen haben. Es zahlt sich aus, Geduld zu haben, wenn Merkur nicht direktläufig ist. Einfach alles kann ein bisschen länger dauern und Sie müssen mit Verspätungen rechnen. Sollten Sie jetzt in Diskussionen oder Streitereien mit Ihren Liebsten geraten, dann nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Es werden jetzt schnell Dinge gesagt, die eigentlich nicht so gemeint sind. Ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, kann nicht schaden.

