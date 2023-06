Rückläufiger Saturn 2023: Er stellt die Sternzeichen vor viele Herausforderungen!

Saturn steht für Disziplin, Verantwortung und Verpflichtungen. Besonders während seiner Rückläufigkeit werden wir dazu aufgefordert, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen, für uns selbst einzustehen und für unser Wohlergehen zu sorgen. Verborgene Ängste, Schuldgefühle und Fehler aus der Vergangenheit können wieder hochkommen und für Verwirrung sorgen. Auch wenn es Kraft kostet, sich damit auseinanderzusetzen, können wir aber davon profitieren und unter den schwierigen Bedingungen persönliches Wachstum erfahren. Der rückläufige Planet leitet eine aufregende Zeit voller Veränderungen und Umbrüche ein. Diese können positiv aber auch negativ ausfallen.

Dadurch, dass Saturn in den sensiblen Fischen steht, könnten sich einige Sternzeichen mit Ihren Emotionen oder in bestimmten Situationen plötzlich überfordert fühlen und Angst vor Verantwortung entwickeln. Vor allem das Sternzeichen Wassermann muss aufpassen und wichtige Entscheidungen lieber vertagen. Stattdessen ist es ratsam, an der inneren Haltung zu arbeiten und sich über seine Gefühle klarzuwerden. Auch sensible Fische müssen sich unangenehmen Ängsten stellen, können aber befreit daraus hervorgehen. Steinböcke, dessen Herrscherplanet der Saturn ist, bekommen dessen Rückläufigkeit jedoch am deutlichsten zu spüren. Sie kommen langsamer voran als sonst und werden erkennen, auf wen sie sich wirklich verlassen können. Auch wenn die Erkenntnisse schmerzen, sorgen sie für die nötige Klarheit.

In seiner rückläufigen Phase macht uns Saturn darauf aufmerksam, bisher eingegangene Verpflichtungen genau zu überdenken. Stellen Sie sich ernsthaft die Frage, wie es ihnen grade geht und worauf es ihnen wirklich ankommt. Werden Sie sich über Ihre eigenen Grenzen bewusst und vertreten Sie diese auch nach außen, dann ist der rückläufige Saturn ein Gewinn für Sie. Es ist wichtig, sich in dieser aufregenden Zeit immer wieder Ruhepausen zu gönnen und sich nicht selbst zu sehr unter Druck zu setzen. Sie müssen nicht alles auf einmal verändern oder entscheiden. Nehmen Sie den Druck raus und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Meditationen, Yoga oder Tarot Karten unterstützen Sie dabei.

