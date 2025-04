Rune Tiwaz: Die erste Lebensrune erklärt

Tiwaz unterstützt bei der Persönlichkeitsentwicklung und schenkt neue Entschlusskraft und innere Stärke. Wenn Sie sich eine Veränderung wünschen, kündigt das Legen von Tiwaz jetzt einen guten Zeitpunkt dafür an. Folgen Sie Ihren Ideen und Visionen, Sie haben die nötige Kraft und Ausdauer, um diese zu erreichen. Die alte Wikinger-Rune möchte Sie auch dazu antreiben, sich wieder Ihrer Ziele bewusst zu werden, und Sie auf dem richtigen Kurs halten. Überlegen Sie sich, was Sie konkret erreichen wollen, und handeln Sie konstant danach.

In einer Legung kündigt Tiwaz auch eine erfolgreiche Zeit an, denn Sie erhalten neue Energie, um alles zu erreichen, was Sie sich vornehmen. Die intensive Kraft der Rune kann ebenfalls neuen Schwung in der Liebe andeuten. Eine Partnerschaft blüht unter Umständen wieder auf und vor allem im sexuellen Bereich knistert es wieder. Wenn die Rune Wunjo zudem in der Nähe liegt, deutet dies auf eine langanhaltende und glückliche Partnerschaft hin. Singles hingegen steht eine Affäre oder sogar eine neue Liebe bevor.

Umgekehrt gelegt, kündigt die nordische Rune Tiwaz jedoch schwierige Zeiten an. Möglicherweise fehlt es Ihnen aktuell an der nötigen Motivation, um Ihre Vorhaben voranzutreiben, und Sie geben bei Problemen zu schnell auf. In der Liebe und in Freundschaften kann die Rune auf schwierige und spannungsgeladene Situationen hindeuten, die bis zu einer Trennung führen können. Achten Sie in dem Fall auf eine bessere Kommunikation.