Saturn im Transit zum Mondknoten: Altes Karma überwinden

Überquert Saturn unseren Mondknoten im 1. Haus, geht es in dieser Zeit darum, sich endlich abgrenzen zu lernen und sich noch mehr auf sich und seine eigene Entwicklung zu konzentrieren.

Im 2. Haus fordert Saturn auf dem Mondknoten dazu auf, mehr Selbstwert und ein besseres Verhältnis zu Geld und Besitz zu entwickeln, da sonst niemals etwas Großes im Leben geschaffen und verwirklicht werden kann.

Saturn auf dem Mondknoten im 3. Haus macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, seinen Alltag zu ordnen und an seiner Selbstdarstellung und Art der Kommunikation zu arbeiten und Vorurteile abzubauen, da ansonsten nicht nur das Miteinander mit anderen Menschen leidet.

Kommt Saturn auf dem Mondknoten im 4. Haus zu stehen, geht es darum, Wurzeln zu schlagen und sich dem Inneren, dem seelischen Bereich zuzuwenden. Saturn kann hier schmerzlich bewusst machen, dass die Einsamkeit das Los sein wird, wenn die beruflichen Ziele weiter über das Privatleben gestellt werden.

Befindet sich der Saturn-Transit auf dem Mondknoten in Haus 5, wird einem schmerzlich bewusst, dass man keine Lebensfreude besitzt. Saturn fragt hier, was man bisher dafür getan hat, um diese zu erlangen. Gleichzeitig fordert er jetzt dazu auf, spezielle persönliche Talente endlich zu leben und zum Ausdruck zu bringen.

Saturn auf dem Mondknoten in Haus 6 macht bewusst, wie wichtig die Hinwendung zu den Themen Gesundheit und Lebensführung in diesem Leben ist. Gleichzeitig mahnt er an, zu erkennen, wie wichtig Teamgeist und die entsprechende Arbeitseinstellung für das Leben sind, will man beruflich erfolgreich sein.

Im 7. Haus kann Saturn auf dem Mondknoten massive Ehe- und Beziehungsprobleme andeuten und die Trennung bringen, sofern der Betroffene nicht von egoistischen Zielen und Verhalten ablässt und bereit ist, auf seinen Partner einzugehen.

Transitiert Saturn den Mondknoten im 8. Haus, will er klarmachen, dass nur innere und äußere Wandlungen im Leben weiterbringen und dass es unter Umständen wichtig ist, sich auch von Geld und Besitz zu lösen, sollten diese der Wandlung entgegenstehen.

Saturn im Transit über dem Mondknoten im 9. Haus besagt, dass es nun unbedingt an der Zeit ist, sich ernsthaft mit höheren Weltanschauungen auseinanderzusetzen und dass auch das Leben wenig Sinn hat und nichts gelingen kann, wenn man nicht die Bereitschaft entwickelt, sich seiner inneren Führung anzuvertrauen.

Saturn über dem Mondknoten im 10. Haus sagt, dass jetzt endlich die wichtigsten und größten Lebensziele angegangen werden müssen. Saturn fragt, wo die Berufung liegt und wie sie verwirklicht werden kann. Möglicherweise muss nun endlich der Sprung in die Selbstständigkeit gewagt werden, ganz sicher geht es um die Übernahme von mehr Verantwortung.

Der Saturn-Transit in Konjunktion zum Mondknoten in Haus 11 macht schmerzlich bewusst, dass vor allem das eigene, wenig soziale Verhalten schädlich in Bezug auf Freundschaften und Gemeinschaften ist und letztlich zum Außenseiter machen kann.

Überquert Saturn den Mondknoten in Haus 12, gilt es, Ordnung in der Psyche zu schaffen und sich verstärkt mit inneren und geistigen Dingen auseinanderzusetzen.

Alle schwierigen Transite des Saturns zu den Mondknoten, also auch die Opposition und das Quadrat, können zu Trennungen von belastenden Verbindungen führen, die oft einen karmischen Charakter besitzen. Es geht hier vermutlich auch darum, zu erkennen, dass man sich eben von manchen Menschen und Verbindungen freimachen muss, um sich selbst freier und besser entwickeln zu können. Diese für einen so schwierigen Menschen können auch plötzlich auftauchen und bereits aus einem früheren Leben bekannt sein. Unter Umständen gilt es hier etwas zu klären oder gutzumachen. Manchmal deuten diese Transite aber auch nur auf empfindliche Störungen von persönlich wichtigen Beziehungen hin, die es zu heilen und zu beseitigen gilt. In wieder anderen Fällen können diese Transite mit Trauer- und Todesfällen in der engeren Umgebung einhergehen.

Saturn im Transit zum Geburtsmars: Wie Sie Angst und Wut loswerden

Wichtig ist allgemein, dass man sich in dieser Zeit, in der auch sonst sehr gute Kontakte belastend sein können, darum bemüht, sich noch besser auf andere Menschen einzustellen und Korrekturen im Miteinander anzustellen. Sehr wichtig ist es daneben, sich jetzt seiner größten Schwächen und Aufgaben bewusstzuwerden und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Diese Transite sind zweifellos ein bedeutender Meilenstein in der eigenen persönlichen Entwicklung.

Der Saturn-Transit in Konjunktion, Quadrat oder Opposition deutet sehr oft auf massive Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen hin, die, so oder so, einer Lösung bedürfen. Auch erinnern diese Transite an große persönliche Schwäche und wichtige Lebensaufgaben, die damit direkt verknüpft sind.