Saturn in seiner Rolle als weiser Lehrer des Lebens will uns mit dieser großen Prüfung sagen, dass kein Ideal und keine Liebe von Bestand und Wirklichkeit sind, bevor sie sich nicht in den Stürmen des Lebens bewiesen haben. Es ist einfach, in guten Zeiten seine schönsten menschlichen Seiten zu offenbaren und zu leben. Werden wir aber enttäuscht oder befinden wir uns in irgendeiner Notlage, dann ist es die Frage, ob wir immer noch fair und positiv auf andere zugehen und an das Gute in uns und in anderen glauben können. Nur das überprüfte Ideal ist ein echtes Ideal, ein Ideal, das wir dann auch im Leben verwirklichen können.

Saturn im Transit zum Geburtssaturn: Der Wegweiser für unser Leben

Wichtig ist, dass wir uns in den Zeiten dieser schwierigen Transite an die erkennbaren Realitäten halten und uns nicht weiter in Illusionen flüchten. Aber, wir sollten uns auch davor hüten, diese Transite überzubewerten. Denn einiges kann jetzt auch sehr viel düsterer erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Zu den größten Gefahren gehört, dass wir den Überblick über unser Leben verlieren und uns schlichtweg in falsche Vorstellungen hineinsteigern, die uns wiederum auf den falschen Weg führen.

Diese Transite sind nicht geeignet, um große Entscheidungen, die das Leben stark beeinflussen, zu fällen. Zweifellos ist dies wieder ein sehr karmischer Aspekt, bei dem Saturn eben unseren Geist und in der Folge auch unseren Verstand prüft. Wer es nicht schafft, in dieser Zeit der Verwirrung immer wieder Klarheit in sich zu finden, muss sich möglicherweise in psychologische oder therapeutische Hilfe begeben.

Besonderes Augenmerk sollte in dieser Zeit auch der Gesundheit gelten, da diese Transite mit verborgenen, schleichenden Krankheiten einhergehen können, die wir nicht sofort erkennen. Es wäre deshalb anzuraten, bei eintretenden Schwächen und Beschwerden möglichst schnell einen Arzt aufzusuchen. Auf der anderen Seite sollte bedacht werden, dass diese Saturn-Neptun-Spannungen auch zu Fehldiagnosen führen können, weshalb im Krankheitsfall besser zwei oder drei ärztliche Meinungen eingeholt werden sollten. Bei einem angegriffenen Neptun empfiehlt es sich, sanfte alternative Medizin zu bevorzugen, da Neptun ja ein feinstofflicher Planet und eng mit unserer Psyche verbunden ist.