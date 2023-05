Saturn im Transit zum Geburtspluto: Das Neue ist nicht mehr aufzuhalten

Was ist der Sinn dieser Transite? Ganz sicher müssen und werden Verkrustungen aufgebrochen, die sich im Laufe der Zeit um unsere Seele gebildet haben. Es gilt, unsere tiefsten Empfindungen offenzulegen und zu erkennen. Die Frage ist, was wir wirklich wollen in unserem Leben und wohin wir streben. Der Verstand sagt: „Halte an allem Alten fest, bleibe auf diesem Weg“. Das Gefühl sagt: „Wandle dich, lass Veraltetes und Belastendes hinter dir.“ Wem Letzteres gelingt, wird im Sinne Plutos, dem Planeten des Stirb-und-Werde, neu geboren. Die Liebe, die Gesundheit, die Finanzen – einfach alles wird am Ende besser werden, wenn wir aus diesem Labyrinth herausfinden und fortan den Weg gehen, der für uns bestimmt und vorgesehen ist.

Sicher fühlen sich diese Transite nicht immer angenehm an, etwas anderes zu behaupten wäre eine Lüge. Manchmal sind sie sogar mehr als hart, führen uns an unsere persönlichen Grenzen und darüber hinaus.

Und ganz sicher manövrieren sie uns auch in Lebenssituationen hinein, in denen wir persönliches Karma aufarbeiten, denn Saturn und Pluto sind maßgeblich mit alter Schuld und alten Versäumnissen sowie mit verdrängten und vergessenen Inhalten verknüpft, die zum Leben erweckt werden wollen. Gelingt dies nicht, werden diese Transite unangenehm, ja zwanghaft. Oft erkennen wir uns in diesem Lebenskampf selbst nicht wieder.

Was wir unbedingt vermeiden müssen, ist jede Art von Verdrängung. Gefährlich sind auch Schiefstände in unserem Leben, die wir einfach nicht erkennen und wahrhaben wollen. Wachsamkeit ist jetzt oberstes Gebot. Wir müssen alles, aber auch alles in unserem Leben genau anschauen und sollten die Furcht vor der Wahrheit, die vielleicht im ersten Moment wehtut, entschieden abwerfen. Letztlich liegt in dieser Wahrheit, die wir erkennen müssen, die Lösung all unserer Probleme. Erst sie ebnet den Weg in die Zukunft. Saturn und Pluto bedeuten Wandlung und Transformation. Sterben, um neu geboren zu werden, ist das große Thema. Ein Aufbruch kann entstehen.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/gece33