Sie erleben den Aufstieg im Beruf

Sie sind in diesen Tagen wie besessen von Ihren Idealen, Ihren Ansichten und Meinungen, die Sie anderen Menschen aufzwingen wollen. Der Merkur setzt Sie jetzt im Quadrat unter Druck. Das nimmt Ihnen die Leichtigkeit, mit der Sie in der Nacht der Sternschnuppen Ihre Wünsche zum Himmel schicken sollten. Nichts hemmt die Wunschkraft mehr als verbohrtes Denken. Lassen Sie sich von der Zuversicht lenken, die der Mars und der Mond in Ihr Leben tragen.

Ihr größter Glücksmoment: Ein enorm starker Mars im eigenen Sternzeichen erfüllt Sie mit neuem Optimismus und mit der alten Begeisterung, die Sie ausmachen. Sie haben Mut, treffen spontan eine Entscheidung, die Ihnen viel einbringt - Geld, aber auch den Aufstieg im Beruf, der Sie weit bringen kann, wenn Sie diese positive Lebenseinstellung richtig nutzen.

Ihre Chance für eine Wende im Leben schenkt Ihnen am Freitag, 12. August, der Mond und die Sonne, die Sie vorantreiben. Sie können jetzt alles auf eine solide Basis bringen, was Sie sich in der Nacht wünschten und was Sie entschieden haben. Nutzen Sie unbedingt diese magische Mondkraft. Sie bewegt in diesen Tagen sehr viel.

Ihre Chance in der Liebe und im Job: Sie haben das Liebesglück gepachtet. Ihre schönste Urlaubszeit in diesem Sommer wird bestimmt von heiteren,unbeschwerten Begegnungen. Öffnen Sie sich.

