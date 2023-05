Vergangene Liebe macht Sie glücklich

Sie sind ein Glückskind dieser Nacht der Sternenwunder. Die enorme Wunschkraft Ihres Sternzeichens wird auch noch von der magischen Konstellation verstärkt, beflügelt. Sie erleben diese Nacht wie einen berauschenden Glücksmoment, weil Sie spüren, was Ihre enormen Seelenkräfte bewirken können. Ungewohnt positives Denken bringt Freude in Ihr Leben.

Ihr Glück: Sie werden viel erleben, was Sie sich zuvor nicht einmal erträumten. Sie verdienen zu wenig, um ohne Angst über die Runden zu kommen? Das ändert sich in den nächsten Monaten. Sie fühlen sich nicht aufgehoben, nicht wirklich verstanden? Sie werden das Glück tiefer Gefühle erleben.

Ihr einmaliger Glücksmoment: Merkur und Pluto im Sextil befreien Sie schon am Donnerstag, 11. August, von quälenden Problemen. Sie spüren, fühlen es tief in Ihrem Innersten, was ein schwieriges finanzielles Problem überwinden kann. Hören Sie unbedingt auf Ihre Intuition, auf Ihr Bauchgefühl. Es ist jetzt hellsichtig.

Ihre Chance für die Wende im Leben schenkt Ihnen ein hellsichtiger Merkur, der Sie von einem starken Druck befreit. Neue Lebensfreude kommt auf, wird Sie mitreißen. Vielleicht machen Sie den großen Gewinn, vielleicht taucht jemand aus der Vergangenheit auf, der Sie jetzt sehr glücklich macht.

