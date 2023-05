Sie sind verliebt in die Liebe, gefesselt von den eigenen Gefühlen, die jetzt überschäumen. Der Mars und der Saturn im eigenen Zeichen gibt Ihnen den Optimismus und die Begeisterungsfähigkeit, die als junger Mensch in Ihnen loderten und die jetzt Partner, Kollegen, Freunde mitreißen werden. Man sucht Sie, man liebt Sie. Ihr Wesen ist einmalig.

Was Ihnen der Mars gibt: Eine glühende Überzeugungskraft, die im Beruf wichtige Menschen und privat die Herzen gewinnt. Ja, Sie werden sich verlieben. Ja, Sie werden Erfolg haben. Von Ihren enthusiastischen Gefühlen geht ein faszinierend junger, frischer Charme aus.

Was Sie erreichen werden: Es liegt an Ihnen. Sie tanzen durch diesen Sommer, direkt ins Herz eines Menschen oder auch in die Aufmerksamkeit wichtiger Persönlichkeiten, die letztendlich über Ihre Zukunft entscheiden werden. Wie auch immer, genießen Sie diesen Sommer, genießen Sie Ihren Erfolg.

Ihr Glücksmoment: Sie begegnen einem Menschen, an dem Ihnen viel liegt. Ein Lächeln, Blicke fliegen. Er sagt, was Sie direkt ins Herz trifft. Es wird das spannende Abenteuer, das Sie tief in Ihre Träume hinein verfolgen wird – aufregend wie damals im betörenden Teenie Alter.

