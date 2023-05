Der Mars leuchtet aus einem Nachbarzeichen, dennoch macht er Sie überraschend jung. Ihre geheimnisvolle, faszinierende, leidenschaftliche Persönlichkeit gewinnt die Menschen. Sie sind einfach unwiderstehlich, ziehen Freunde, die Ihnen vielleicht bisher kritisch gegenüber standen, völlig in Bann.

Was Ihnen der Mars gibt: Ihre übersinnlichen Seelenkräfte geben Ihnen diese einnehmende Art, mit der Sie jetzt jeden Menschen gewinnen. Sie haben Macht über andere.

Was Sie erreichen werden: Sie ziehen den Menschen an, der Ihnen bisher unerreichbar erschien. Er wird auf Sie zugehen, Sie müssen es nur geschehen lassen, Ihre Chancen sind groß.

Ihr Glücksmoment: Sie entscheiden, was aus diesem besonderen Augenblick wird, in dem sich zwei Seelen berühren. Das leidenschaftliche Abenteuer oder mehr. Es liegt an Ihnen.

