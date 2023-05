Die Zeiten tauchen für Schützen insgesamt recht gemischt auf. Die einen werden von Saturn gedrückt, andere dürfen auf das Hoch von einem günstigen Jupiter-Einfluss bauen. Unabhängig davon müssen in dieser Woche alle Schützen auf sich achten. Die Spannungen könnten überschwappen und zu bösen Auseinandersetzungen oder gar Zerwürfnissen führen. Hilfreich ist, dass Saturn bis einschließlich Mittwoch von der Sonne gut aspektiert wird und ihm dadurch viel von seiner drückende Schwere genommen wird. Nicht alles, was derzeit düster erscheint, muss auch so düster sein. Das sollte nicht vergessen werden. Die wertvollste Hilfe kommt in diesen brandgefährlichen Tagen aber sicherlich vom Mond, der von Mittwoch bis Freitag im Schützen steht und dort dafür sorgt, dass Schütze innerlich stabil und gefestigt bleibt. Ganz toll ist vor allem das Sextil des Mondes zu Jupiter am Mittwochabend. Ein Aspekt, der nicht nur die Stimmung ungemein positiv beeinflusst, der für Klärung, Aufleben und vor allem wichtige Einsichten steht, die etwas Befreiendes besitzen.

