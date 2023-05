Auch der Skorpion gehört zu den Zeichen, die weder von der Sonne-Pluto- noch von der Mars-Jupiter-Spannung direkt betroffen sind. Das schafft einen gewissen Freiraum. Aber wir wissen auch: Der Skorpion lässt sich schon gerne einmal in das eine oder andere Scharmützel verwickeln oder gar in Machtproben hineinziehen. Und das ist wohl auch für die Hauptgefahr dieser Woche, die Unbill im Beruf wie im Privatleben bringen kann. Aber, der Mond lässt ihn nicht im Stich. Kräftig unter die Arme greift ihm dieser vor allem am Montag und Dienstag im Lauf durch das eigene Zeichen. Bedeutet gute Form und innere Festigkeit. So schnell kann jetzt nichts aus der Bahn werfen. Wunderbar ist dieser Mond am Nachmittag im Sextil zu Neptun, in dem aus dem Bauch heraus alles richtig machen lässt. Und abends in Konjunktion mit der Skorpion-Venus deutet er ähnlich wie am Mittwoch das Sextil zwischen Venus und Pluto wahre Höhenflüge in der Liebe an. Diese positiven Erlebnisse und Gefühle sollten genug Hilfe sein, um den restlichen Anfechtungen der Woche zu widerstehen.

