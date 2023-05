Sie laufen davon, wenn es ernst wird – hinter einem Traum von Freiheit her, die Ihnen unsensible Partner bislang raubten. Vielleicht auch jetzt noch, wenn Sie sich gefangen fühlen in Ihrer Beziehung. Venus im Schützen trägt Liebe in Ihr Leben, die für Sie wie geschaffen ist, frei, leicht, voller Lebensfreude. Man ist zusammen, nicht weil man zusammen sein muss, sondern zusammen sein will.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Sie hat keinen direkten Einfluss auf Sie, aber die Sonne der großen Leidenschaften bestimmt das offene, manchmal irritierend direkte Klima, das die Menschen derzeit zusammenführt. Es wird sicher nicht leicht sein für Sie, wenn Sie in einer Beziehung leben, die vielleicht nur noch aus alter Gewohnheit zusammenhält. Die Wahrheit tut manchmal weh, wenn wir keinen Weg mehr zueinander finden. Sie werden sich verlieben, Sie werden sich entscheiden müssen. Aber Sie werden jetzt mit Gefühlen konfrontiert, die Sie mitreißen, aus dem Trott des Alltags reißen. Liebe kommt ohne Warnung.

