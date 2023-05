Ihre Eifersucht vergiftet jede Liebe. Und genau darüber werden Sie hinauswachsen, wenn jetzt die Sonne aus Ihrem eigenen Sternzeichen leuchtet. Sie verzaubern, verhexen die Menschen mit Ihrer Persönlichkeit. Ihre Ausstrahlung ist hocherotisch, nahezu dämonisch, einfach unwiderstehlich. Wenn Sie bislang noch an Menschen zweifelten, sie mit Argwohn verfolgten, jetzt finden Sie zum Herzen, das vielleicht seit Jahrhunderten schon mit Ihnen verbunden ist.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Die große, legendäre karmische Liebe. Vielleicht hat Sie in einem vorigen Leben die Welt, Intrigen und Dramen, Familienfehden voneinander getrennt. Jetzt finden Sie zusammen. Sie spüren Ihre Verbundenheit, die sich in einem einzigen Blick ausdrücken kann. Wenn Sie in seinen Augen wie in die Tiefe der Vergangenheit hinunter blicken werden. Schauen Sie genau hin. Dieser Mensch wird für Sie wie eine Eröffnung sein, einmalig, die ganz große Erfahrung.





