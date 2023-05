Saturn befindet sich seit über einem Jahr in ihrem Sternzeichen. Immer dann, wenn Saturn eine Verbindung mit persönlichen Planeten eingeht, wird seine Wirkung stärker. Am Wochenende vereinnahmt er den Planeten Venus. Da besteht die Gefahr, dass Schütze-Geborene von Sorgen und Lebensunlust heimgesucht werden. Was ihnen hilft ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein Zeichen, dass in ihrem Leben etwas nicht richtig läuft, dass sie etwas ändern müssen.

