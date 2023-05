Saturn ist der Leitstern aller Steinbockgeborenen. Insofern ist ihnen dieser Planet vertraut. Sie schätzen seine Stärken und fürchten seinen Zorn. Im Großen und Ganzen lernen Sie frühzeitig in Ihrem Leben, sich an ihn anzupassen, sich ihm zu fügen. Sollte aber eine Rechnung offen sein, werden sie es am Wochenende zu spüren bekommen: Unruhe, Sorgen und Angst könnten sie heimsuchen. Dann wissen Sie, dass sie etwas ändern müssen.

