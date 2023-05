Der magische Mond in Opposition zu Ihnen ist wie ein strahlendes Licht am Horizont, das Ihnen den Weg zur größten Liebe Ihres Lebens weist, zum Seelenpartner. Zu jener überirdisch intensiven Beziehung, die Sie anzieht und vor der Sie davonrennen, aus Angst um Ihre Freiheit. Ein Leben lang. Die Liebe wird Sie besiegen, jetzt. Und Sie werden glücklich. Die Sonne, die Venus, der Mars, Jupiter und Saturn unterstützen Sie dabei.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Ihre Lebensfreude schäumt in diesem einmaligen Konzert der Sterne über, enthusiastische Gefühle durchströmen Sie, die alte Begeisterung erfasst Sie. Sie haben sich hohe Ziele gesetzt und Sie träumen davon, diese Ziele, dieses Leben mit jemand zu teilen. Vielleicht sind Sie bisher auf zu wenig Verständnis gestoßen, vielleicht kamen Sie sich auf dieser Welt fremd vor – mit Ihren Idealen, mit Ihrer eigenen Welt in Ihrem Kopf. Ihr Seelenpartner wird Sie verstehen, das ist das, was ihn ausmacht. Sein Geheimnis, die absolute Nähe, das totale Verständnis für den anderen, aber gleichzeitig auch seine Eigenständigkeit.

Was die große Liebe verändern wird: Sie fühlen sich auf dieser Welt aufgehoben, bei einem Menschen angekommen. Sie teilen Ihr tiefes Gerechtigkeitsgefühl, aber auch den Drang nach Freiheit. Es wird sich viel in Ihrem Leben verändern, eigentlich alles. Der Job, die Stadt, in der Sie leben. Vielleicht ziehen Sie ins Ausland. Ihre Sonne und Uranus unterstützen diesen radikalen Wandel. Umarmen Sie das Leben, umarmen Sie die Liebe.

