Sie sind vielleicht in einer tiefen Beziehungskrise. Die Venus und der Mars in einem zwanghaften Quadrat setzen Sie unter Druck. Sie misstrauen dem Partner, fühlen sich ungeliebt, nicht richtig wahrgenommen. Eifersucht glüht. Das astrologische Klima der Lebensfreude, das der magische Vollmond verbreitet, schenkt Ihnen einen neuen Glauben an die Liebe, die Ihnen Mut macht. Lebensmut.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Viel deutet darauf hin, dass Sie in einem Ihrer vorigen Leben der Zwillingsseele bereits begegnet sind, die Sie ganz tief berührt, die Sie ohne Worte versteht, Ihnen so nahe kommt wie kein Mensch je zuvor. Vielleicht sind Sie sich in einem späteren Leben wieder begegnet, aber das Schicksal riss Sie auseinander – bis Sie jetzt vielleicht wieder zusammenfinden. Leidenschaft verbindet Sie, aber auch eine überirdische Nähe und Verbundenheit.

Was die große Liebe verändern wird: Sie fegt wie ein Sturm durch Ihr Leben, nach dem nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Sie verwandelt, verzaubert Sie. Sie werden in sich ruhen – vollkommen im Gefühl daheim, angekommen zu sein. Aber dennoch werden Sie verschüttete Talente in sich motivieren, die Ihnen niemals zuvor bewusst waren. Die Liebe macht Sie stark, erfolgreich.

