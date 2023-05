Schützen vollziehen in sich – so sieht es die Astrologie – den Weg vom Tier- Menschen zum Gott-Menschen. Symbolisch dafür steht der aufrechte Gang. Wenn Schützen krank werden, haben sie sich von ihrem Karma-Weg entfernt, haben ihre Suche nach dem Göttlichen aufgegeben, haben vergessen, sich vor dem göttlichen Geist aufzurichten, um an seiner Gnade teilzuhaben. Sie müssen sich wieder verstärkt auf ihren Karma-Weg begeben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?