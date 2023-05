Sie fühlen sich unter Druck, reden am Partner vorbei? Vergessen Sie es, sind nur noch ein paar Tage, dass eine kritische Venus im Quadrat Ihnen zusetzt. Ab dem 3. Februar bis Anfang April wird Ihre Liebe aufblühen, neue Nähe breitet sich aus. Sie fühlen sich in den Armen Ihres Partners so richtig aufgehoben, was sich in einem traumhaften Mai noch verstärken wird. Venus trägt Sie in den siebten Liebeshimmel. Auch eine Zeit für zärtliche, überraschende Begegnungen. Wer jetzt alleine ist, wird es nicht lange bleiben. Ein neuer Gemeinschaftsgeist kommt auf, Sie halten zusammen. Was sich im Juli noch verstärken wird. Und dann in feurigen ersten Septemberwochen – mit einer Venus im herzlichen, optimistischen Löwen. Lebensfreude erfasst Sie, gemeinsam. Was jetzt zusammenkommt, wird sehr stark, sehr intensiv, das reine Beziehungsglück. Ist eine Freude, Ihnen und Ihrem Partner in diesen Tagen zu begegnen. Ihre innige Nähe spürt man, wirkt ansteckend.

