Die Liebe ist in diesem Sonnenjahr die Kraft, die Sie anfeuert, die Ihnen Mut macht, Lebensfreude verbreitet – wie die Sehnsucht nach Zärtlichkeit, die Sie in diesem Januar durchströmt. Oder mit den tiefen Gefühlen, die im April wieder Ihre Stimmung bestimmen werden. Im Juni bis Anfang Juli durchströmen Sie heftigere Emotionen mit einer Venus in herausfordernder Opposition zu Ihnen. Sie strahlen Leidenschaft, Sinnlichkeit aus, die andere Menschen verzaubert, an Sie bindet. Sie werden Herzen erobern, die Ihnen vielleicht entglitten schienen. Eine alte Liebe flammt neu auf, wird in einem traumhaften Sommermonat August mit neuer Leidenschaft erfüllt. Es geschieht, wovon Sie vielleicht schon lange träumten, was Sie schon lange vermissten. Alte, wahre, heftige Gefühle werden zwischen dem 20. September und dem 13. Oktober neu entflammen. Was gestern war, wird heute wieder sein, nur ehrlicher, offener, toleranter.

