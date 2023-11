Schütze-Saison ab 23. November 2023: Sie versorgt die Sternzeichen mit viel Optimismus und Lebensfreude!

Das Sternzeichen Schütze zeichnet sich durch seine große Lebensfreude, Begeisterungsfähigkeit und Abenteuerlust aus. Kaum ein Sternzeichen kann andere so mitreißen und überzeugen, wie ein Schütze. Routine und Langeweile sind nichts für das energievolle Feuerzeichen, denn der Schütze strebt ähnlich wie der Wassermann nach Unabhängigkeit und stetiger Weiterentwicklung.

Angesteckt von der Positivität des Schützen profitieren in der Schütze-Saison auch die anderen Sternzeichen deutlich, denn Lethargie und Stillstand im Alltag sind Geschichte. Stattdessen erhalten wir mehr Antrieb und Selbstvertrauen, um unsere zuvor in der Skorpion-Saison stattgefundene Neuorientierung auszuleben und lang gefasste Entschlüsse endlich in die Tat umzusetzen. Herrscherplanet des Schützen ist Jupiter, der für Fülle, Glück und Wachstum steht. Der Zeitpunkt, um Lebensträume zu verwirklichen und Neues zu wagen, ist in der Schütze-Saison somit perfekt. Doch auch der Spaß kommt mit der Sonne in diesem lebenslustigen Sternzeichen nicht zu kurz und wir bekommen Lust auf ferne Reisen, neue Hobbys und gesellige Runden.

Schützen zeichnen sich auch durch ihren wachen Geist aus und begeistern sich meistens für philosophische und geschichtliche Themen. Damit wird auch unsere eigene Neugierde angeregt und wir beschäftigen uns vermehrt mit gesellschaftlichen Geschehnissen, Politik und Religion und können zudem leichter Lösungen für bestehende Probleme erarbeiten. Einige Sternzeichen könnten sich daher dazu entschließen, sich an humanitären Projekten zu beteiligen oder ehrenamtlich aktiv zu werden. Andere fühlen sich dazu angeregt, mehr in Ihr eigenes Wissen zu investieren und werden sich beispielsweise für eine Fortbildung oder berufliche Umorientierung entscheiden.

Doch der Schütze neigt leider auch dazu, andere Menschen mit seiner offenen und ehrlichen Kommunikation zu verletzen und wird leicht überheblich. Achten Sie daher besonders darauf, wie Sie sich ausdrücken und dass Sie niemanden unnötig verletzen oder gar versuchen, anderen Ihre Meinung aufzuzwingen. Das sorgt nur für unnötige Konflikte, die Ihnen die Kraft rauben. Es ist auch wichtig, Fakten zu prüfen und mit den feurigen Schütze-Energien nicht plötzlich vom Boden abzuheben. Ein Schütze visiert sein Ziel und erreicht es treffsicher. Prüfen Sie Sachlagen also besser nach und handeln Sie nicht voreilig, dann bringt die Schütze-Saison viele Vorteile und Erfolge mit sich.

Die besten Partner des Schützen: Er lebt ein bisschen wie über den Wolken