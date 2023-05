Schwierige Neptun-Transite: Höhenflug oder Absturz?

Neptun, das hohe Ideal, bedarf immer einer Prüfung und Läuterung durch das Leben. Ein Ideal, dass wir nur in sicheren Zeiten, in denen es uns gut geht, hochhalten, hat weniger Wert als das Ideal, das wir trotz großer Enttäuschungen und herber Rückschläge im Leben hochzuhalten versuchen. So ist letztlich das ganze Leben ein großer, intensiver Lernprozess, in den vor allem auch unsere Psyche und unsere Ideale, die mit Neptun gekoppelt sind und die immer wieder in Frage gestellt werden, eingebunden sind.

Manche Menschen nutzen die feine Energie Neptuns, die oft verborgen und kaum spürbar ist, um etwas heimlich zu machen. Fische-Geborene oder Menschen, die ein stark besetztes 12. Haus besitzen, sind sehr stark von neptunischen Kräften durchdrungen, schließlich ist Neptun der Herrscher der Fische, deren irdischer Spiegel im Horoskop wiederum als 12. Haus auftaucht.

Heimlich kann etwas Gutes sein, denn in dem Wort „heimlich“ steckt „Heim“, das Zuhause, bei sich selbst sein, allein etwas für sich tun. Das ist legitim und auch wichtig für jeden Menschen, dass er nicht alles, was er tut und lässt, rechtfertigen muss. Aber auch hier deutet Neptun wiederum seine Gratwanderung an.

Etwas heimlich tun, kann auch heißen, jemand anderen zu betrügen oder gegen das Gesetz zu verstoßen, weshalb zum Beispiel einige Menschen mit starker 12.-Haus-Besetzung oft auch eine kriminelle Ader besitzen.

Neptun ist für jeden von uns eine Herausforderung, da er ja auch ganz konkret in jedem Horoskop auftaucht. Er gehört zu unserem Leben und spiegelt in einem höheren Sinne unsere himmlischen Kräfte wider. Seine Schattenseiten sind ein Ausdruck unseres Erdenlebens und deuten den Stand unserer persönlichen Entwicklung an.

