Uranus im Transit zum MC: Wenn sich das Leben komplett ändert

Als ich mich Anfang 1988 entschloss, professioneller Astrologe zu werden, überquerte Uranus gerade meinen MC und setzte sich dann für einige Zeit in meinem 10. Haus fest. Uranus ist bekanntlich der Planet der Astrologie, weshalb diese Berufswahl für mich auch sehr harmonisch war. Dennoch war es eine große Umbruchszeit mit enormen Veränderungen in meinem Leben, die ebenfalls dem Uranus hier zugeschrieben werden. Alte Tätigkeiten, die oft jahrelang das Leben prägen, können abrupt beendet und abgestoßen werden, damit der Weg frei für eine erfüllte Zukunft ist. Für mich persönlich war diese Zeit tatsächlich auch ein Akt der persönlichen Befreiung, hin zu mir selbst und meinem Weg. Typisch für Uranus war natürlich auch, dass viele, die mich vorher als Künstler gekannt hatten, diesen radikalen Kurswechsel nicht verstehen konnten.

So oder ähnlich ergeht es vielen Menschen, die Uranus an diese bedeutende Stelle ihres Horoskops bekommen. Natürlich kann das Auftauchen von Uranus hier mit vielen unterschiedlichen Berufen im Sinne des Uranus zu tun haben. Manche Menschen sprechen von großer Unzufriedenheit, wenn dieser Transit bei ihnen auftaucht. Oft haben sie dann sogar das Gefühl, als würde sich in ihrem Leben überhaupt nichts ändern, was sich dadurch erklärt, dass Uranus jetzt eben den starken Wunsch eines befreienden Aufbruchs erzeugt, den nicht jeder sofort nachvollziehen kann.

Da sich Uranus aber, wie gesagt, sehr lange im 10. Haus aufhält, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass der Lebensumbruch kommt. Lässt man sich darauf ein und sieht diesen Umbruch im Sinne eines Aufbruchs, kann einen diese großartige uranische Energie wirklich in völlig neue Welten vorstoßen lassen, sodass sich letztlich eben nicht nur der Beruf, sondern auch das komplette Leben verändert. Weitergehen und sich weiterentwickeln ist wohl selten so intensiv und bringt so viele neue Perspektiven wie unter diesem Uranus-Transit, sofern man sich bereitwillig auf ihn einlässt.

Ängstliche Naturen, die sich gegen diese Lebensrevolution zur Wehr setzen und die versuchen, krampfhaft an Altem festzuhalten, empfinden diese Zeit unter Umständen als sehr bedrohlich. Sich gegen diesen Uranus zu stellen, bringt nichts. Man würde sich vielleicht immer den Vorwurf machen und darunter leiden, nichts in seinem Leben geändert zu haben, als es an der Zeit war.

Taucht Uranus am MC auf und bildet eine Konjunktion zu ihm, steht er damit auch automatisch in Opposition zum gegenüberliegenden IC, der Spitze unseres 4. Hauses, das mit der Herkunfts- und Gegenwartsfamilie sowie dem Zuhause zu tun hat. Klar, dass nun auch in diesem Bereich der Wind der Veränderung zunimmt. Berufswechsel könnten etwa einen Wohnortwechsel notwendig machen.

Überquert Uranus im Transit in Konjunktion den IC, steht er wiederum in Opposition zum MC. Ein Wohnortwechsel wird unter diesem Transit noch wahrscheinlicher, wenngleich man sich jetzt vor vorschnellen Umzügen vorsehen sollte. Uranus am IC zeigt insgesamt den Wunsch an, eine neue Identität zu finden, das Gewohnte, unter Umständen auch die Herkunftsfamilie, zu verlassen, um nicht nur neue, sondern vor allem auch eigene Wege zu gehen.

Der sicherlich schwierigste Transit ist das Quadrat des Uranus zum MC, der damit natürlich auch ein Quadrat zum IC bildet. In dieser Zeit kann ein krasser Widerspruch zwischen persönlichen Lebens- und Berufszielen und dem Privaten entstehen.

Manchmal wollen oder müssen die Betroffenen beide Bereiche verändern, da Quadrate keine Kompromisse zulassen und immer auch eine Notwendigkeit anzeigen. Diese Menschen haben dann oft tatsächlich das Gefühl, als würde ihr komplettes Leben umbrechen.

Uranus im Transit zum Geburtsneptun: Wenn die Verwirrung plötzlich einschlägt