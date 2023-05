Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für Zwillinge:

Als Luftzeichen lieben Sie die Kontaktfreude der Venus. Sie genießen den Flirt, die Leichtigkeit, sich zwischen den Menschen zu bewegen und mit ihnen in Berührung zu kommen. Doch die Venus will noch etwas anderes. Sie will nicht von einer Blüte zur nächsten hüpfen, mal hierhin, mal dorthin springen. Sie sucht das Miteinander, die Gemeinsamkeit – sie sucht nicht nur Begegnung, sondern auch Beziehung. Genau damit haben Zwillinge manchmal ihre Mühe, denn sie wollen frei sein, sich immer wieder neu aussuchen, mit wem oder was sie sich beschäftigen.

Als Zwillingetyp können Sie von der Venus lernen, die Vielfalt, die sie so schätzen und die Ihnen so wichtig ist, nicht mehr in der Vielzahl an Begegnungen zu suchen, sondern in der Liebe zu einem Menschen zu finden. Jeder Mensch ist in sich ein unendlicher Kosmos, ein unerschöpflicher Quell an Inspirationen. Sie müssen sich nur mit dem ganzen Herzen auf Ihr Gegenüber einlassen.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Endlich! Nun ist es soweit – Sie können hinaus in die Welt tanzen. Doch achten Sie auch weiterhin darauf, mit Ihrem Herzen in Kontakt zu bleiben – nur so werden Sie auch behalten, was Sie finden.