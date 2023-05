Freuen Sie sich, schon im Februar lassen Venus und Mars Ihre Gefühle tanzen, manchmal verträumt, manchmal sehr feurig, voller Leidenschaft. Ein Gefühl zarter Verliebtheit wird Sie erfüllen, vielleicht auch die Sehnsucht nach dem kleinen aufregenden Abenteuer. Lassen Sie die Vernunft zu Wort kommen, keine voreiligen Entscheidungen – denn schon in einem traumhaften, sehr beschwingten Mai werden diese Emotionen tiefer, ehrlicher, mit einer Venus wieder in Opposition zu Ihnen. Sie umarmen das Leben, eine spontane, sehr überraschende Begegnung fesselt Sie. In den ersten beiden Septemberwochen können diese Gefühle tief gehen, wenn eine sehr ehrliche und herzliche Venus im Löwen Sie beflügelt. Eine Stimmung, die Sie fesselt, vielleicht zu einer Entscheidung drängt, wenn der Liebesplanet vom 14. bis zum 6. November aus Ihrem eigenen Sternzeichen strahlt. Die Liebe wird Ihr Leben 2017 grundsätzlich verändern, das ist sicher.

