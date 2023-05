Ihr ewiges Misstrauen, Ihr düsterer Pessimismus lassen keine innige Nähe zu geliebten Menschen aufkommen, nach der Sie sich sehnen. Vielleicht auch vollkommen unbewusst. Ihr Karma lässt Sie in fixe Ideen verrennen, dass man Sie belügen, hintergehen könnte. Das macht die Kluft zwischen Ihnen und den anderen noch tiefer.

Die Schwarze Sonne in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen wird Sie mit einem Schlüsselerlebnis konfrontieren, in dem Ihnen bewusst wird, wie wertvoll die geliebten Menschen an Ihrer Seite sind. Sie überwinden Ihre fixen, verbohrten Ideen, die Sie aus einem vorigen Leben mit sich schleppen, in dem Sie vielleicht Opfer hinterhältiger Intrigen wurden. Sie lernen, Ihre eigene oft verletzende Art, Ihr provokantes Wesen abzustellen und zu einem echten Gemeinschaftsgeist zu finden. Vielleicht begegnen Sie auch jemand aus der Vergangenheit, den Sie aus den Augen verloren haben, und der Ihnen jetzt klarmacht, dass die geliebten Menschen zu Ihnen halten, dass auf sie Verlass ist.

