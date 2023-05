Sie haben viel erreicht, haben eine Menge sehr treuer Freunde und liebenswürdiger Bekannter. Aber das Gefühl lässt Sie nicht los, dass andere mehr Erfolg haben und weniger dafür tun. Dass die ständig vom Chef, von wichtigen Menschen bevorzugt werden, dass man sie mehr mag, mehr liebt.

Sie sind einfach niemals so richtig zufrieden, fühlen sich oft benachteiligt, zurückgewiesen – und erwarten die ständige Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Entstanden vielleicht in einer Kindheit oder einem vorigen Leben, in dem man andere vorgezogen hat, und man auf Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse niemals eingegangen ist. Die Schwarze Sonne wird Ihnen helfen, diese Komplexe zu überwinden, in dem Sie durch ein Schlüsselerlebnis begreifen, wie sehr man Sie liebt und schätzt. Sie werden zu einem neuen Selbstvertrauen finden, das Ihnen bewusst macht, wie stark Sie sind und über welche außergewöhnlichen Talente Sie verfügen.

