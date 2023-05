Sie ziehen oft die falschen Freunde, falschen Partner an, die Sie maßlos bewundern oder Ihnen nur schmeicheln. Ihr hohes Selbstwertgefühl, das manchmal an Selbstgefälligkeit grenzt, macht Sie blind für die Schwächen anderer Menschen. Ja, Sie sehen nur sich und Ihren Kampf um höhere Ideale, um Gerechtigkeit, das bringt Ihnen oft Enttäuschungen ein, die Sie bedrücken. Besonders in diesen Tagen.

Sie stehen unter Druck. Der Schwarze Mond im drängenden, fesselnden Quadrat zu Ihnen, macht Sie unzufrieden, drängt Sie, Ihr Leben zu verändern. Sie fühlen sich unverstanden, wie das in Ihrer Kindheit oder in einem früheren Leben war, in dem Ihre eigene Meinung unterdrückt wurde. Gleichzeitig erfasst Sie eine tiefe Sehnsucht nach Menschen, die Sie verstehen, mit denen Sie Ihre hohen Ziele, aber auch Ihre alltäglichen Sorgen und Rückschläge teilen können. Sie werden diesen Menschen begegnen, aber es kann auch sein, dass es Ihnen gelingt, unter den geliebten Menschen neue Nähe aufzubauen.

