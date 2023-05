So holt der Stier mehr Glück in sein Leben

Sie planen meistens sehr langfristig und verlieren Ihre Wünsche, erst recht Ihre Ziele eigentlich nie aus den Augen. Anders gesagt: Sie wissen genau, was Sie wollen. Die kleinen Wünsche, die für die angenehmen Seiten des Lebens, erfüllen Sie sich gerne selbst und am liebsten sofort. Die großen Wünsche, die Ihnen zutiefst am Herzen liegen, dafür ist es jetzt an der Zeit. Lassen Sie diese Uranus-Chance auf keinen Fall ungenutzt.

Wenn der Planet in Ihrem Zeichen sich am Donnerstag mit der Sonne im Krebs verbindet, wird sich etwas Ungewöhnliches ereignen. Sie werden es in Ihrem Inneren spüren, dass Sie da etwas in eine ganz bestimmte Richtung drängt. Oder das Ereignis kommt von außen auf Sie zu. Eine Begegnung, eine Nachricht, ein Anruf. Ein großer Wunsch beginnt gerade, sich zu erfüllen.

Alles über das Sternzeichen Stier auf einen Blick

