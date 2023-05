So holt der Widder mehr Glück in sein Leben

Die besonders gute Nachricht ist: Bei Ihnen fällt das Glück vom Himmel und Ihnen direkt in den Schoß. So lange haben Sie gekämpft, dass die Dinge nach Ihrem Willen laufen. Unbeirrbar, weil Sie überzeugt waren, das Richtige zu tun. Sie haben für Ihre Überzeugung Nachteile in Kauf genommen, Ärger, Streit. Jetzt endlich können Sie aufatmen: Alles wird sich nach Ihrer Vorstellung fügen, beinahe wie von selbst.

Nicht wegen Ihrer Vorstellung, im Gegenteil: Uranus löst alle Zwänge auf, auch das Zwanghafte Ihrer Vorstellung. Die Dinge ordnen sich in völliger Freiheit selbst. Alles ist schon sehr bald so, wie es sein soll, auch Ihrer Meinung nach. Das Ergebnis stimmt jedenfalls. Wie es zustande kam, kann Ihnen egal sein. Nehmen Sie das Uranus-Geschenk einfach dankbar und gelassen an!

