So leben die Zwillinge jetzt:

Sie haben Angst vor geistiger Enge, vor tiefen Gefühlen. Sie ziehen alles in Zweifel um bloß nicht in ein Gefängnis der Emotionen zu geraten. Und am Ende stellen Sie fest, dass Sie niemand an sich heranließen und dass Sie ziemlich alleine sind.

So gehen die Zwillinge in die Neue Zeit:

Sie sind das kritische, intellektuelle Wesen geblieben. Aber Sie sind nicht mehr alleine. Sie haben um sich herum eine neue Welt aufgebaut, eine Gemeinschaft von Menschen, die viel miteinander reden, viel zusammen planen, bewirken. Freunde, Nachbarn, vielleicht auch Kollegen, die alle eine eigene Meinung haben. Und stets neugierig sind, bereit sind, dem anderen zuzuhören und von ihm zu lernen. Es ist dadurch ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstanden, das Sie sehr eng zusammenhält.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!