So lebt der Skorpion jetzt:

Die Angst vor der Unehrlichkeit der Menschen macht Sie eifersüchtig, will Sie Menschen kontrollieren lassen. In Ihrer alten Welt gab es wenig Vertrauen – oft nur zu jenen Menschen, die Ihnen wirklich sehr, sehr nahe standen.

So geht der Skorpion in die Neue Zeit:

Sie sind das kritische Wesen geblieben, wenn Sie Ihre neue Welt betreten. Aber Sie verlieren nicht mehr Ihre Kraft, Ihre Zeit in vollkommen grundloser Eifersucht, in überflüssigem Misstrauen und in Kontrollzwang. Es gelingt Ihnen, mit Ihren enormen seelischen Energien eine Nähe zu den Menschen, die Ihnen wichtig sind, aufzubauen. Eine tiefe Nähe der Seelenverwandtschaft, die anderen nicht gegönnt ist. Dieses Klima der absoluten Vertrautheit und des Vertrauens zeichnet Ihre Gemeinschaft aus, die Sie umgibt. Sie leiten und führen die Menschen mit großer Verantwortung und Reife.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!