So lebt der Schütze jetzt:

Sie müssen immer die Siegerin sein, Sie haben nie gelernt, zu Ihren Schwächen zu stehen. Das macht Sie schwach, schränkt Sie ein. Wer niemals weinen kann, ohne ans Make-up zu denken, kann auch nicht richtig lachen.

So geht der Schütze in die Neue Zeit:

Sie sind der weltoffene Mensch voller Begeisterung geblieben, aber Sie sind nicht mehr zwanghaft darauf bedacht, das auch jedem zu zeigen, das ständig mit großen Worten zu demonstrieren. Sie hängen nicht mehr so sehr an Äußerlichkeiten, am Applaus, an der Anerkennung anderer. Der Sieger Schütze hat sich selbst besiegt. Sie sind tolerant, nicht mehr auf Ihre festgefahrene Meinung fixiert. Sie erkennen die Stärken, die Talente anderer an. Das hat Sie zu einem Wesen gemacht, das anderen mit seiner Weisheit und Reife ein Vorbild ist. Sie ruhen in sich.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!