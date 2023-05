So überrascht der Frühling die Jungfrau

Genießen Sie den März und den April, durch den Sie der Mars auf seinen starken Armen bis zum 21.4. tragen wird. Sie können jetzt viel erledigen, schwierige Gespräche am besten in der ersten Aprilwoche führen, bevor das ganz normale, kleine Alltagschaos im Mai all Ihre Pläne etwas durcheinander wirbelt.

Mars wird jetzt zum Wirbelsturm, verwirrt Sie im Quadrat, bevor er sich ab dem 5. Juni wieder beruhigt und zum Freund verwandelt, der tiefe Gefühle in Ihr Leben trägt. Ihr Liebesfrühling, etwas verspätet, aber umso heftiger. Allerdings nicht unbedingt auf das leidenschaftliche Abenteuer ausgerichtet. Ihre Empfindungen gehen tiefer, Sie finden Ihr neues Glück im Gemeinschaftsgefühl der Familie, in dem Sie jetzt ganz aufgehen werden.

