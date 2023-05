So überrascht der Frühling die Waage

Der starke Mars treibt Sie noch in den nächsten Tagen an. Sie fühlen sich kerngesund, und die Venus in herausfordernder Opposition bis zum 3. April lässt Sie von vergangener Liebe träumen. Möglich, dass in diesem verlockenden Frühling jemand aus der Vergangenheit auftaucht und Ihnen wieder sehr nahe kommt. Der April ist eher kritisch, kühl, trennend, aber der Mai wird ein Traum.

Venus verzaubert Sie bis zum 6. Juni, gibt Ihnen die ganz besondere sinnliche Ausstrahlung und ein eher verspielter, lockerer Mars verführt zu heftigen Flirts, die sich nach mehr anfühlen. Ja, Sie werden sich verlieben, kopflos, ziemlich unvernünftig – wobei der Merkur im beflügelnden Trigon zu Ihnen zu klaren Entscheidungen drängt. Möglich, dass aus Ihren Spielchen Liebe wird.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage

Hier geht es Ihrem persönlichen Mantra des Tages