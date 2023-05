So wird der Schütze überrascht

Sie gehen mit einem neuen Selbstvertrauen in diese Woche, was bei Ihrer Begeisterung, Ihrer Entschlossenheit viel bringen wird. Vielleicht das Glück der neuen Liebe, die eine feurige Venus in Ihr Leben trägt. Vielleicht die große Chance im Job, die auf Sie zukommt, wenn Sie mit Ihrem umarmenden Wesen am Montag Optimismus verbreiten.

Der Chef bewundert Ihre Kompetenz, Sie machen eine überraschende Eroberung, die Ihnen ans Herz wachsen wird. Sonntag lässt Sie ein spontaner Einfall erkennen, was Ihrem wahren Glück im Weg steht. Ein kleiner Schritt, eine scheinbar nebensächliche Entscheidung eröffnen Ihnen einen neuen Weg aus allen Schwierigkeiten. Sie überwinden, was Sie bisher blockierte.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?