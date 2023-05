So wird der Skorpion überrascht

Ihre Woche der Sternen-Wunder, die die stärksten Wesenszüge in Ihnen freisetzen wird. Diesen eisernen Willen, diese magischen Wunsch-Kräfte, diese geheimnisvolle, faszinierende Ausstrahlung, die wichtige Menschen gewinnen und fesseln wird. Ein Tag besser als der andere: Mittwoch gelingt, was Sie sich nie zugetraut hätten.

Ihr Herrscherplanet Pluto wendet alles zum Besseren, lässt am Donnerstag Wunsch-Kräfte erwachen, die Ihnen einen Traum erfüllen werden. Vielleicht das Glück einer alten Liebe, die zurückkehrt. Oder auch die unerwartete Erbschaft. Geldsorgen verschwinden. Der Mars in Opposition spielt Ihnen am Freitag die Chance zu, die eine endgültige neue finanzielle Sicherheit bringen kann.

