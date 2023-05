So wird die Waage überrascht

Die Sterne dieser Woche verzaubern Ihr zögerliches Wesen, geben Ihnen Entschlossenheit und Selbstvertrauen. Das spüren Sie bereits am Montag – wenn Sie mit Ihrem einnehmenden, liebenswürdigen Wesen Freunde gewinnen, mitreißen, motivieren. Das heitere, offene Klima dieser Woche lässt Ihre besten Seiten erwachen. Sie erobern mit Charme, setzen sich mit viel Raffinesse durch, Sie überzeugen mit einfühlsamen Worten.

Eine heftige Liebe aus Ihrer Vergangenheit tritt überraschend in Ihr Leben. Was daraus wird, entscheiden Sie selbst. Der Jupiter in Ihrem Zeichen wird Sie dabei in die richtige Richtung lenken. Ein alter Herzenswunsch geht in Erfüllung, Sie müssen nur auf Ihre Gefühle hören.

