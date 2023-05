Weil Fische, wie bereits ausgeführt, in sich alle astrologischen Energien in sich tragen, findet er grundsätzlich auch zu jedem Sternzeichen eine Beziehung und seine Freunde können grundsätzlich jedes Sternzeichen besitzen. Dennoch gibt es Vorlieben. So verstehen sich Fische-Geborene mit Schütze-Menschen beinahe am besten. Beide sind beseelt von einer großen Liebe zum Leben. Beide sehen den Sinn des Daseins nicht darin, ihr eigenes Ich zu kultivieren, und beide haben ähnliche Vorlieben, wenn es darum geht, zu verreisen.

Das beruht auch darauf, dass früher, bevor Neptun, der Planet des Fischezeichens, entdeckt wurde, Jupiter sowohl der regierende Stern der Fische als auch der Schützen war. Weitere gute Freunde sind sämtliche Erdzeichen, allen voran der Steinbock. Dieses Sternzeichen symbolisiert für einen Fisch „Land“, das aber nicht erdrückt und einengt, sondern Möglichkeiten bietet, sich den Tiefen des Wassers wenigstens vorübergehend zu entziehen. Auch die Jungfrau ist ein wunderbarer Freund für einen Fisch.

Darüber wurde ja bereits im Abschnitt „Liebespartner“ berichtet. Auch ein Stier eignet sich auf herrliche Art und Weise als Freund für einen Fische-Geborenen. Dieser Mensch ist so „irdisch“, gemeint ist, dass er die Freuden des Lebens kennt und schätzt und so dem doch recht verträumten Fische-Menschen auf angenehme Art eine andere Welt präsentieren kann. Die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze sind als Freunde ganz recht, allerdings braucht er ihnen gegenüber immer wieder Zeiten, in denen er sich zurückziehen kann.

Sonst fühlt er sich überfordert. Am schwierigsten sind Freundschaften mit Menschen, die vom Sternzeichen her Zwillinge, Waage oder Wassermann sind. Da entsteht so viel Unruhe und Unklarheit, dass man einfach nicht leicht und gut zusammenkommt. Freundschaften dauern daher meistens auch nicht lange, und man trifft sich in aller Regel selten und nur zu ganz bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel einer Sportveranstaltung.