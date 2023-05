Jungfrauen sind mit der Wirklichkeit verheiratet. Sie kommt an erster Stelle. Von Kind auf lernen diese Menschen mit der Welt draußen gut zurechtzukommen und das Beste herauszuholen. Auch die innere Welt, an erster Stelle die Gefühle, gehören zum Lernfach einer Jungfrau, und in aller Regel ist sie auch auf diesem Gebiet ein Meister. Sollte man da nicht annehmen, dass sie bei der Partnerwahl Menschen bevorzugt, die wie sie auf gutem Fuß mit der äußeren und inneren Wirklichkeit stehen, also vielleicht sogar genau wie sie eine Jungfrau oder wenigstens ein weiteres Erdzeichen, ein Steinbock oder ein Stier sind?

Diese Vermutung ist falsch. Der richtige Partner einer Jungfrau braucht wenigstens eine „Portion“ Fische. Dieses Sternzeichen liegt ihrem eigenen Abschnitt genau gegenüber und besitzt daher alles, was ihr fehlt, an aller erster Stelle weniger Perfektion. Bei solchen Menschen, die dann oft Probleme haben und nicht gut zurecht kommen im Leben, kann das Prinzip der Jungfrau voll zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite bleibt es dann auch nicht aus, dass die Jungfrau etwas von der anderen Seite, also von der des Fisches, übernimmt. Das tut ihr gut.

Das Liebeshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau