Das Zeichen Zwillinge befindet sich im direkten Fokus dieser Venus-Saturn-Neptun-Spannung. Saturn steht in Opposition, Venus und Neptun im Quadrat zu den Zwillingen. Je nachdem, wo sich die Geburtssonne befindet, trifft es den einen Zwillinge mehr, den anderen weniger. Aufpassen müssen an diesen Tagen aber alle. Ein falsches Wort kann der Auslöser für Streit sein, bei dem plötzliches alles hochkommt, was zuletzt unter den Tisch gekehrt wurde. Zwillinge sind schlau und wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit ihr Partner in die Luft geht. Das muss also um jeden Preis vermieden werden. Vermeiden sollten Zwillinge jetzt auch Fremdflirts, die ihren Partner unter den vorherrschenden Sternen besonders tief verunsichern könnten. Zwillinge selbst sollten sich nicht zu sehr grämen, wenn sie in diesen Tagen einen Korb oder gar eine deftige Abfuhr bekämen. Um das zu verhindern, sollte erst kein Eroberungsversuch gestartet und erst gar kein Antrag vorgebracht werden. Das wäre zum Scheitern verurteilt. Nutzen können Zwillinge diese Konstellation, um noch mehr in die Tiefen ihrer Gefühle hinabzusteigen und um die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung zu prüfen. Aber auch für Zwillinge gilt: keine Schnellschüsse. Es sollte in diesen Tagen nichts aus einem Frust heraus entschieden werden.

