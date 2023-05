Der Glücks-Blitz bringt Bewegung in Ihr Leben, das vielleicht in letzter Zeit etwas in Routine erstarrt ist. Uranus im Sextil zu Ihnen und die Venus im beflügelnden Trigon konfrontieren Sie mit tiefen, irritierenden Gefühlen. Sie sehnen sich nach Veränderung, nach der neuen Stadt, dem neuen Job – noch einmal ganz von vorne anfangen, in jeder Beziehung. Weg mit alten Pflichten.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er setzt Sie im Quadrat unter Druck. Sie sind mit dem Leben, das Ihnen viele Kompromisse, Zugeständnisse an den Partner und seiner Gesellschaft abtrotzt, nicht mehr zufrieden. Sie sehnen sich nach einer ehrlicheren Existenz.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Scheinbar ein Zufall konfrontiert Sie mit einem Menschen, der genauso denkt und empfindet wie Sie. Vielleicht kennen Sie ihn schon lange und Sie haben ihn bisher ganz anders eingeschätzt, als er eigentlich ist. Möglich, dass Sie in diesem Menschen Ihre wunderbare Zwillingsseele entdecken.

Was der Glücks-Blitz verändert: Ihr Leben wird von einem mittleren Erdbeben erschüttert. Stürmische Gefühle bedrängen Sie. Sie stehen vor einer entscheidenden Wende.

